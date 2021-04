Bensheim. Der Kleingärtnerverein Bensheim (KGV) an der Heidelberger Straße 135 kann auf eine lange Tradition von 90 Jahren zurückblicken. Die Gründung des Vereins erfolgte durch Ferdinand Ludwig in der Gaststätte Präsenzhof in Bensheim am 5. September 1931 mit zunächst 31 Mitgliedern.

Im Jahre 1935 – nach einer Flurbereinigung auf städtischem Gelände – wurden die ersten 60 Parzellen angelegt. 1936 kamen weitere 48 Parzellen hinzu. Die Mitgliederzahl des Vereins beläuft sich heute auf 104 aktive und 29 passive Mitglieder. Bewirtschaftet werden insgesamt 104 Parzellen.

Der im vergangenen Jahr verstorbene Ehrenvorsitzende der Bensheimer Kleingärtner Günther Deichfuß hatte den Vorsitz des Vereins von 1968 bis 1997 inne, danach wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Im März 2001 übernahm dann Herbert Kiesling den Vorsitz mit Lothar Siegl als Stellvertreter. Im Jahr 2007 übernahm Lothar Siegl den Vorsitz von Herbert Kiesling.

2009 brannte das Vereinsheim

Das Vereinsheim wurde im Jahre 2006 an das öffentliche Netz mit Strom, Gas und Wasser angeschlossen. Durch einen verheerenden Brand im Frühjahr 2009, wurde das Vereinsheim bis auf die Grundmauern zerstört. Nach dem Wiederaufbau zeigte sich auch die Außenseite des Hauses im neuen Gewand, mit Fenstern zum Parkplatz hin und dem Eingang auf der gleichen Seite.

Am 22. Oktober 2010 konnte der Vorsitzende Lothar Siegl das neue Pächterpaar Uschi und Armin Ritzert begrüßen und den anwesenden Gästen vorstellen. Zum Beginn der Biergartensaison war dann auch die rückwärtige Terrasse wieder nutzbar.

Parkplatz vergrößert

Der Parkplatz vor dem Vereinsheim wurde im Jahr 2020 um fünf weitere Parkplätze vergrößert, hierzu musste ein Teilstück der angrenzenden Parzelle genutzt werden.

Von der GGEW AG wurden 2017 auf dem Zufahrtsweg zur Gaststätte zwei Solar-Straßenlampen angebracht. 2016 wurde im oberen Bereich – entlang der B3 – die Zaunanlage neu gestaltet. Die entlang des Fahrradweges stehenden Bäume auf dem KGV-Gelände werden jährlich von einer Fachfirma, wegen der Gefahr durch Baumbruch überprüft und zurückgeschnitten. Die vorhandene Tiefbrunnen-Anlage war mit 35 Jahren in einem schlechten Zustand und musste dringend saniert werden. Die Arbeiten wurden im zeitigen Frühjahr durchgeführt.

„Auch wir haben in unserem Verein, insbesondere unser Vereinswirt, bedingt durch die Corona-Krise Einbußen hinnehmen müssen. Die Gaststätte ist wie viele andere seit Wochen geschlossen. Essen zum abholen wird am Wochenende vom Vereinswirt angeboten und auch gut angenommen“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Das Vereinsleben ist durch die Krise stark eingeschränkt. Der geschäftsführende Vorstand – mit Lothar Siegl als Vorsitzender (seit 2007), Christian Höcker als Stellvertreter (seit 2010), Margarete Jarz als Rechnerin (seit 2001) und Thorben Ahlrichs als Schriftführer (seit 2019) – ist bemüht, das Vereinsleben soweit wie möglich aufrecht zu erhalten. Veranstaltungen wie das beliebte Sommer- und das Erntedankfest müssen auch in diesem Jahr wieder ausfallen. Die Jahreshauptversammlung wurde bis auf weiteres vertagt.

„Der Vorstand hofft und wünscht, dass diese Krise bald zu Ende geht und wir unser Vereinsleben gesund und in gewohnter Weise bald wieder aufnehmen können“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. red