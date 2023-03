Kleine Tour zum Niederwaldsee

Auerbach. Bei großer Kälte und frischem Wind aus Nordost über die Felder des Rieds zu wandern, da gehört schon viel Bewegungslust und Freude an der Natur dazu. So war es wohl bei den Wanderern des OWK Auerbach, die sich aufmachten zu einer Tour zum Niederwaldsee, vorbereitet von Anne Scharf. Auch wenn der Wald noch kein Grün zeigte, kleine Anzeichen von Vorfrühling waren doch an manchen Stellen zu entdecken.

Am See wurde im Windschatten einer Hütte gevespert und recht durchgefroren, aber zufrieden kamen sie nach ihrem Rückweg wieder in Auerbach an. red/Bild: OWK