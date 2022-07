Von Dirk Rosenberger

Bensheim. Sommer, Palmen, Sonnenschein - was kann schöner sein? Die in Würde gealterte Punk-Band Die Ärzte wusste schon 1984, worauf es in der heißen Jahreszeit ankommt. Wobei man den Jungs unterstellen darf, nie mit dem Beauner Platz in Bensheim konfrontiert gewesen zu sein. Und man will sich gar nicht ausmalen, was für ein Lied Farin Urlaub und Bela B. beim

...