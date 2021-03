Bensheim. Die Zukunft der Liebfrauenschule Bensheim ist gesichert; der künftige Träger – die ISR International School on the Rhine gGmbH – möchte die Einrichtung wie berichtet in bewährter Form weiterbetreiben. Bürgermeisterin Christine Klein sagt dazu: „Ich freue mich sehr, dass die Liebfrauenschule als wertvoller Teil der regionalen Schullandschaft erhalten bleibt. Sie hat ein einzigartiges Profil: als christliche Einrichtung, als Mädchenschule mit Fokus auf die Naturwissenschaften sowie als Gymnasium mit Realschulzweig.“

Zudem bringe sich die Schulgemeinschaft mit vielfältigen Aktionen immer wieder positiv im Stadtleben ein und die Schülerinnen prägten maßgeblich das Bild der lebendigen Bensheimer Altstadt, so Klein weiter. Die Rathauschefin betont: „Dass die LFS auch künftig im Herzen unserer Stadt wirken kann, nehmen wir mit großer Erleichterung auf.“ red