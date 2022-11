Kleidung wird verschenkt

Bensheim. Nach der erfolgreichen Verschenkaktion im Oktober, bei der sich bedürftige Familien Kinderkleidung kostenlos von Privatpersonen aussuchen konnten, wird es im November eine Fortsetzung dieser Aktion im Familienzentrum geben. Jedoch steht diesmal die Erwachsenenkleidung im Fokus, die Menschen mit geringen finanziellen Mitteln besonders in diesem herausfordernden Winter unterstützen soll.

Die Verschenkaktion findet am Freitag, 25. November, von 15 bis 17 Uhr im Café Storch, Hauptstraße 89, in Bensheim statt. Die Bedürftigen können sich dann das, was sie benötigen, unentgeltlich aussuchen und mitnehmen. Die weitestgehend winterfesten Kleidungsstücke für Männer und Frauen werden von Privatpersonen angeboten, die ein Zeichen des Zusammenhalts setzen und anderen Menschen mit gut erhaltener, aber nicht mehr genutzter Kleidung etwas Gutes tun wollen.

Für weitere Nachfragen steht Nadine Asmus über die Mailadresse partner@familienzentrum-bensheim.de zur Verfügung. red