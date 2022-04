Kleidersammlung für Bethel in Gronau und Zell

Gronau/Zell. Die Evangelische Kirchengemeinde Gronau/Zell sammelt auch in diesem Jahr wieder Altkleider für die Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel.

Abgabetermin ist am Dienstag, 3. Mai, in Bensheim-Zell (Evangelisches Gemeindehaus Zell, Auf der Mauer 5, oberer Eingang) von 16 bis 18 Uhr und am Samstag, 7. Mai, in Bensheim-Gronau (Evangelisches Gemeindehaus Gronau, Märkerwaldstr. 100, Eingang Hintergasse).

Gesammelt werden gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe und Handtaschen, die jeweils gut verpackt sein sollten. Schuhe bitte paarweise bündeln. red

