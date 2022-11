Klaviertrio morgen im Parktheater

Bensheim. Die Kammermusikreihe der Kunstfreunde Bensheim wird am Samstag (5.), 20 Uhr, fortgesetzt. Zu Gast im Parktheater ist das Phaeton Piano Trio. Das Ensemble vereint mit Friedemann Eichhorn, Peter Hörr und Florian Uhlig drei deutsche Spitzenkünstler von internationalem Rang zu einem der spannendsten Klaviertrios der internationalen Konzertszene.

Als Solisten sind die drei Musiker seit mehr als zwanzig Jahren erfolgreich auf den großen Podien in Europa, Übersee und Asien zuhause, als Phaeton Piano Trio konzertierten sie bereits in allen wichtigen Musikmetropolen Europas. Nach seinem südamerikanischen Debüt in Santiago de Chile feierte das Trio ein weiteres Debüt in den USA mit Konzerten in Washington und New York.

Konzertbesucher dürfen sich auf ein spannendes Programm freuen. Zu hören sind drei Werke des Fin de Siècle aus den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts: das Trio élégiaque Nr. 1 g-Moll von Sergeij Rachmaninow, das Klaviertrio d-Moll op. 3 von Alexander Zemlinsky und das Klaviertrio Nr. 2 e-Moll op. 92 von Camille Saint-Saëns.

Auch zu diesem Konzert bieten die Kunstfreunde Bensheim ab 19 Uhr wieder eine Einführung mit Hans Hachmann im Foyer des Parktheaters an. Konzertkarten gibt es online unter www.kunstfreunde-bensheim.de oder bei bekannten Vorverkaufsstellen. Die Abendkasse öffnet um 18.45 Uhr. red