Klavierabend mit Robert Neumann

Bensheim. Mit Zuversicht und Vorfreude blicken die Kunstfreunde Bensheim den restlichen vier Konzerten in dieser Saison entgegen. Die angekündigten Lockerungen der Corona-Maßnahmen im Laufe der nächsten Wochen bringen auch Erleichterungen für die Kulturbranche mit sich.

Für das kommende Konzert am Samstag, 5. März, 20 Uhr, sind wieder mehr Zuschauer im Parktheater zugelassen, außerdem kann der Verein wieder die beliebte Konzerteinführung mit dem Musikexperten Hans Hachmann im Foyer anbieten. Gleichzeitig möchten die Kunstfreunde den Konzertbesuchern aber auch weiterhin ein größtmögliches Maß an Sicherheit bieten: Deshalb werden am 5. März wie bei den letzten beiden Konzerten die Zugangsregel 2G-Plus und Maskenpflicht gelten – unter diesen Voraussetzungen ist der Vorverkauf für das Konzert bereits vor zwei Wochen gestartet.

Die Kunstfreunde freuen sich, in ihrer Reihe zum zweiten Mal ein „Ausnahmetalent“ und „eines der vielversprechendsten pianistischen Begabungen“ im Parktheater begrüßen zu dürfen: den 20 Jahre alten Robert Neumann. Vor drei Jahren sprang das junge Talent für das Vision String Quartet ein, das kurzfristig sein Konzert im Parktheater absagen musste – der damals 17-Jährige begeisterte das Publikum auf ganzer Linie.

Mittlerweile ist Neumann Gewinner und Preisträger zahlreicher nationaler und internationaler Wettbewerbe: 2017 wurde er mit dem International Classical Music Discovery Award ausgezeichnet. Weitere Preise ließen nicht auf sich warten. 2018 wählte die Jury des Südwestrundfunks den jungen Musiker zum „SWR2 New Talent“ aus. Über mehrere Jahre wird er vom Radiosender durch Konzertauftritte und -mitschnitte, Studioproduktionen und Festivals gefördert sowie mit breiter medialer Präsenz begleitet. Außerdem erhielt er im selben Jahr den Swiss Charity Award und wurde in das Förderprogramm der Mozart Gesellschaft Dortmund aufgenommen. 2019 wurde Robert Neumann zum Preisträger des Konzerthauses Freiburg und Zelt-Musik-Festivals ernannt. Im vergangenen Jahr erhielt er als Nachwuchskünstler des Jahres einen „Opus Klassik“.

In einer Musiker-Familie dreisprachig aufgewachsen, wurde Robert Neumann seit seinem vierten Lebensjahr von Monika Giurgiuman unterrichtet. Sein Orchesterdebüt mit dem Radiosinfonieorchester Stuttgart gab der junge Pianist im Alter von acht Jahren. Mit elf Jahren kam er als Jungstudent und mit 15 bereits regulär in die Klasse von Elza Kolodin an der Musikhochschule Freiburg. Für das Master-Studium wechselte er 2021 zu Eldar Nebolsin an der Hanns Eisler Hochschule für Musik Berlin.

Neumann hat bereits mit vielen namhaften Orchestern zusammengearbeitet und ist auf großen Festivals und in berühmten Konzerthäusern aufgetreten. Mit Daniel Müller-Schott, Julia Fischer, Sebastian Manz, Olli Mustonen, Quartetto di Cremona und vielen anderen teilt der junge Pianist die Begeisterung, Faszination und Freude am gemeinsamen Musizieren.

In Bensheim spielt Robert Neumann Werke von Purcell („Golden Sonata“ aus dem Jahr 1697), Franck (Prélude, Choral et Fugue) und Chopin (Fantaisie, Tarantelle, Berceuse, Barcarolle). Im Vorfeld des Konzerts laden die Kunstfreunde um 19 Uhr zu einer Einführung mit dem Musik-Experten Hans Hachmann ein, der im oberen Foyer des Parktheaters im Gespräch mit dem jungen Künstler – und in gewohnt unterhaltsamer Form – das Konzertprogramm erläutern wird. Auch bei den noch folgenden Konzerten dieser Saison wird es eine Einführung geben, ermöglicht durch eine großzügige Spende eines Kunstfreunde-Mitglieds, für die der Vorstand ganz herzlich „Danke“ sagt.

Karten für das Konzert am 5. März gibt es online unter www.kunstfreunde-bensheim.de, bei bekannten Vorverkaufsstellen oder ab 18.30 Uhr an der Abendkasse. red