Bensheim. Die erste musikalische Abendandacht des Jahres in der Michaelskirche präsentierte mit Posaune und Orgel eine wahrhaft außergewöhnliche Duobesetzung. Als Partner von Konja Voll erlebten die etwa 60 Zuhörer Jan Henneberger, der neben vielfältigen pädagogischen und dirigentischen Tätigkeiten als Soloposaunist bei den Frankfurter Sinfonikern wirkt.

Mitgebracht hatte er ein feines Programm mit lauter selten zu hörenden Stücken und ermöglichte den Besuchern so einige echte Entdeckungen jenseits des omnipräsenten Standardrepertoires. Christoph Bergners kurze Meditation zur Passionszeit bildete zusammen mit dem gemeinsam gesprochenen Psalm 25 („Nach dir, Herr, verlangt mich“) den gottesdienstlichen Anteil der knapp dreiviertelstündigen Veranstaltung. Hennebergers wunderbar warmer und runder Posaunenton veredelte schon die beiden höchst eingängigen Auftaktsätze der ursprünglich für Cello gedachten F-Dur-Sonate von Benedetto Marcello (1686-1739), die Konja Voll stilgerecht an der Truhenorgel begleitete. Umso mehr mochte man bedauern, dass das gut harmonierende Duo auf die zwei restlichen Sätze dieses durchaus in Händel-Nähe anzusiedelnden Barockjuwels verzichtete.

Jan Henneberger an der Posaune und Konja Voll (Orgel) gestalteten die musikalische Abendandacht in der Michaelskirche. © Funck

Bestens dazu passte die prächtige „Fantasy for Trombone“ (1992) des amerikanischen Blechbläser-Spezialisten James Curnow (*1943), die in der Version mit großer Kirchenorgel natürlich noch effektsicherer herauskam als in der originalen Klavierfassung. Jan Henneberger lieferte Posaunenglanz par excellence.

Mit den beiden 1988 entstandenen „Invocations“ des tschechischen Orgelmeisters Petr Eben (1929 bis 2007) folgte als Mittelpunkt dieses Programms eine der gewichtigsten Originalkompositionen für die rare Duobesetzung. Eben beabsichtigte in seinem rhapsodisch frei variierenden Werk über den alten Sankt-Wenzels-Choral ausdrücklich „kein Posaunensolo mit Orgelbegleitung“ und unterstrich: „Die Dynamik beider Instrumente soll (…) auf der gleichen Ebene stehen und die Zwiesprache beider Instrumente ermöglichen.“

Krönendes Finale

Henneberger und Voll blieben der suggestiven Dialogatmosphäre wie auch dem besonderen klanglichen Farbenreichtum von Ebens „Anrufungen“ absolut nichts schuldig. Bezwingend die lyrisch-melodiöse Intensität der bisweilen fast romantisch getönten Nr. 1, mitreißend die spannungsgeladene Brillanz der furios gesteigerten Nr. 2: Wie Posaune und Orgel zu einer sehr individuellen Ausdruckseinheit finden können, wurde exemplarisch vorgeführt.

Krönendes Finale war das 1902 als Wettbewerbsstück entstandene „Morceau symphonique“ opus 88 von Alexandre Guilmant (1837-1911), der neben Franck und Widor zu den wegweisenden Pionieren der französischen Orgelromantik gehörte. Sein aus einer expressiven Andante-Einleitung (es-moll) und einem festlichen Allegro-Hauptteil (Es-Dur) bestehendes Duowerk ist zwar mit Klavierbegleitung konzipiert, kommt aber ebenfalls erst mit mächtiger Orgelunterstützung so richtig zur Geltung.

Jan Henneberger und Konja Voll ließen keinerlei Zweifel daran, dass Posaune und Kirchenorgel für ein sinfonisch empfundenes Klangspektakel à la Guilmant die idealen Partner darstellen. Ihre erfrischend inspirierte Wiedergabe bereitete viel Vergnügen und wurde entsprechend ausgiebig beklatscht.

Der aus Coburg stammende und mittlerweile in Einhausen lebende Posaunengast jedenfalls hatte Appetit auf mehr gemacht.