Klangerlebnisse im Dom zu Limburg

Bensheim. Der Vereinsausflug des Männergesangvereins Harmonie 1861 Bensheim führte die Sänger mit ihren Frauen und einer Vielzahl von teilnehmenden Gästen in diesem Jahr in die Bischofsstadt Limburg an der Lahn.

Bei sonnigem Frühherbstwetter machte sich die bunte Schar in einem gut gefüllten Reisebus auf den Weg. Zunächst stand ein geführter Stadtrundgang durch die herrliche Limburger Altstadt auf dem Programm. Vom Busparkplatz beim Katzenturm am Lahnufer ging es zunächst in zwei Gruppen vor zur alten steinernen Brücke über die Lahn und dann hoch in die Altstadt.

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt nicht beschädigt und frühzeitig durch weitsichtige Stadtväter in ihrer historischen Substanz geschützt und erhalten, heute ist sie ein Augenschmaus. Limburg ist heute der Arbeitsplatz für rund 25.000 Menschen aus der Umgebung und Lebensplatz von rund 35.000 Einwohnern.

Die Stadtführer erläuterten lebendig die baulichen Besonderheiten der Fachwerkbauweise über die Jahrhunderte. Eines der ältesten Fachwerkhäuser Deutschlands steht in Limburg, bereits im 13. Jahrhundert als gotisches Hallenhaus erbaut.

An der engsten Stelle der historischen Handelsstraße durch Limburg, nur wenige Meter breit, floss der mittelalterliche Handel durch die Stadt. Nach der Stadtführung war Zeit, Limburg noch auf eigene Faust zu erkunden und in einem der vielen Lokale eine Mittagsstärkung zu sich zu nehmen.

Anschließend trafen sich alle wieder vor dem Dom St. Georg. Eine Ordensschwester erläuterte die Geschichte des Doms, der in nur 20 Jahren von 1215 bis 1235 erbaut wurde und führte die Gruppe durch die gesamte Kirche, das Kirchenschiff und die Empore.

Sicherlich der Höhepunkt für die Sänger und auch die anschließend applaudierenden Zuhörer war das Singen – sowohl unten im Kirchenraum, wie vor der Orgel und weiter vorne auf der Empore, mit jeweils eigenem akustischem Klangbild.

Den Tag rundete eine abendliche Einkehrrast in der Brauereigaststätte der Pfungstädter Brauerei mit leckerem Abendessen, geselligem Beisammensein und natürlich auch noch einigen passenden Liedern, ab.

Wohl kaum einer, der sich nicht abschließend bereits auf den Vereinsausflug im kommenden Jahr freuen dürfte. red