  Klagemauer der Stephanusgemeinde

Bensheim. Eine Klagemauer steht während der Passionszeit auf der Wiese vor der Stephanusgemeinde. Die Gemeinde lädt dazu ein, Zettel mit allem, was einen in dieser Zeit belastet, was bedrückt und traurig macht in ihre Zwischenräume zu stecken. Die Gemeinde möchte damit einen Ort schaffen, an dem Sorgen und Klage „abgegeben“ werden können. Bereits im letzten Jahr hatten viele Menschen dieses Angebot angenommen. Zettel sind dafür ausgehängt, Stifte sollen mitgebracht werden. Alle Zettel werden nach dem Ende der Aktion verbrannt, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. red/Bild: Kirche