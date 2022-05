KKMV spielt im Fürstenlager

Fehlheim/Auerbach. Zum Auftakt der Jubiläumstour anlässlich des 50-jährigen Vereinsbestehens musiziert der KKMV Fehlheim am Sonntag (22.) im Fürstenlager. Um 15 Uhr eröffnet das Orchester eine Serie von Auftritten an bekannten Stätten in und um Bensheim. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Jugendarbeit des Vereins werden angenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weitere Termine folgen: 10. Juli Bachgassenfest in Auerbach, 2. September im Parktheater gemeinsam mit der Amersham Band, 9. Oktober in Sankt Georg, 19. November in Sankt Bartholomäus in Fehlheim. Für alle Termine hat der KKMV ein umfangreiches Repertoire einstudiert. Von der „Biene Maja“ über „Hogan‘s Heroe March“, „So schön ist Blasmusik“ bis „Ich bete an die Macht der Liebe“ präsentiert der KKMV Pop, Brass und Klassik.

Vom 11. bis 13. März probten die Musiker des KKMV hierfür intensiv im Trainingslager in Speyer. Die Kritik einer Generalprobe vor kleinem Publikum fiel entsprechend positiv aus: „Das Ergebnis lässt sich hören.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der KKMV ist der einzige verbliebene Kirchenmusikverein in der neuen Pfarrgruppe Bensheim. Die Musiker möchten sich nicht nur im Jubiläumsjahr allen Pfarrgemeindegruppen öffnen. red