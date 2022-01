KKMV Fehlheim startet ins Jubiläumsjahr

Fehlheim. Nach einer kurzen Winterpause ist der KKMV Fehlheim in die heiße Probenphase für die Jubiläumskonzerte anlässlich seines 50-jährigen Bestehens gestartet. Für das Jubiläumsjahr hat sich der Verein etwas Neues ausgedacht. Mehrere Konzerte im kleinen Rahmen sollen ein großes Festwochenende ersetzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von Mai bis November sind Termine im Fürstenlager Auerbach, am Kirchberghäuschen, im Parktheater, in Sankt Georg und natürlich auch in der Fehlheimer Kirche geplant. Nähere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es auf der Homepage unter kkmv-fehlheim.de.

Um auch weiterhin eine Gefährdung durch das Coronavirus möglichst auszuschließen, geht das Hygienekonzept des KKMV über die derzeit bischöflichen und weltlichen Regelungen hinaus und sieht für die Teilnahme an den Proben 2 G-Plus vor. Die Proben, wie auch die Jugendausbildung, können somit weiterhin wie gewohnt stattfinden, freuen sich die Verantwortlichen.

Musikbegeisterte jeden Alters, die ein Blasinstrument, E-Bass, Keyboard oder Schlagzeug/Percussion spielen oder lernen wollen, sind jederzeit willkommen. Dies gilt auch für alle diejenigen, die früher ein Instrument gespielt haben und nach einer Pause Lust auf einen Wiedereinstieg haben oder die nur projektbezogen an den Konzerten mitwirken wollen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins abschließend. red/Bild: KKMV

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2