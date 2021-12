KKMV Fehlheim spielte für Senioren

Fehlheim. Es hat Tradition beim Kirchenmusikverein (KKMV) Fehlheim, anderen Menschen – gerade in der Advents- und Weihnachtszeit – eine musikalische Freude zu bereiten. Kurz vor dem Beginn der vierwöchigen Probenpause fiel die Wahl des diesjährigen Spielortes auf die Nachbargemeinden Einhausen und Lorsch.

Dort unterhielten die Musikerinnen und Musiker vor dem Caritas-Zentrum St. Vinzenz und dem Johanniter-Haus die Bewohner, die an den Fenstern Platz genommen hatten, mit adventlichen und weihnachtlichen Weisen.. Die Senioren waren von der Aktion mehr als angetan. Dass der KKMV natürlich auf Abstand musizieren musste, tat der Freude keinen Abbruch, das Publikum klatschte und sang mit.

Den Aktiven hat dieses Ständchen ebenfalls große Freude bereitet: Nicht nur, weil alle sahen, wie sehr sich das Publikum über die Musik freute, sondern weil die Fehlheimer Kirchenmusiker mit ihrem musikalischen Gruß zugleich auch ein Zeichen in Richtung des Pflegepersonals setzen konnten. „Die machen einen Riesenjob“, war sich der Vorstand einig. Für die Fehlheimer Kirchenmusiker geht es am 12. Januar 2022 weiter, dann mit „Volldampf“ in die Vorbereitung auf die geplanten Konzerte für das 50-jährige Vereinsjubiläum. red/Bild: KKMV Fehlheim