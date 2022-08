KjG sucht Sprinter für Zeltlager

Auerbach. Im Jahr 2022 öffnet das Auerbacher Filmstudio seine Pforten und nimmt Kinder und Jugendliche mit in die Welt der Spielfilme und Serien. Die Ausgabe des diesjährigen Zeltlagers der KjG Auerbach findet auf dem Jugendzeltplatz in Rhens „Am Pfaffenwäldchen“ statt - und es wird ganz nach dem diesjährigen Motto viel Action und Dramatik erwartet.

Die ehrenamtlichen Leiterinnen und Leiter befinden sich aktuell in der finalen Phase der Planung, und es werden die letzten Vorkehrungen getroffen, um den Teilnehmern im Alter von 8 bis 14 Jahren ein großartiges Sommercamp zu ermöglichen. So werden die letzten Kinder- und Leiterzelte auf Vordermann gebracht, das Bastelmaterial aufgefüllt und die Küchenutensilien für die Verpflegung aufpoliert.

Am 20. August werden die Leiter packen und losfahren, um alles aufzubauen und den „roten Teppich“ für die Kinder pünktlich zum 24. August auszurollen. „Allerdings brauchen wir in einer Sache Unterstützung“, schreiben die Verantwortlichen von der KjG Auerbach: Es wird dringend ein Transporter oder Sprinter für die Beförderung des Materials benötigt – sowohl am 20. August als auch am 2. September.

„Fahrer und Fahrerinnen können wir selbst stellen – nur leider den Untersatz nicht“, erklärt die KjG. „Daher bitten wir alle Privat- und Geschäftspersonen um Unterstützung und freuen uns über jede Hilfe, die wir für dieses Zeltlager bekommen können.“ red