KJG-Flohmarkt auf der Pfarrwiese in Bensheim

Bensheim. Auf der Pfarrwiese vor der Sankt Georg Kirche in Bensheim findet am Sonntag, 2. Oktober, ab 10 Uhr ein Flohmarkt zur Unterstützung des Zeltlagers der KJG statt. Hierzu sind alle Bürger Bensheims und aus der Umgebung eingeladen, schreiben die Organisatoren.

Wer an diesem Tag als Verkäufer aktiv sein möchte, kann sich per Mail an leitung@kjg-bensheim.de wenden. Vor Ort gibt es Kaffee und Kuchen. Der Erlös, auch aus den Standgebühren, geht auf das Zeltlagerkonto. Tische müssen nicht mitgebracht werden. red