Kiwanis spenden für „Bärenstark“

Bensheim. „Freundschaften pflegen, Horizonte erweitern und soziales Engagement“ – das sind die Grundpfeiler von Kiwanis, einer Organisation, von der es weltweit 30 000 Clubs gibt. Nach UNICEF ist Kiwanis die weltweit größte Organisation, die sich für Kinder einsetzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Jahre 2007 wurde Kiwanis Bensheim gegründet. Erster Präsident war Fritz Dorsheimer, der sich bis heute im Club engagiert. Auch in den aktuell schwierigen Zeiten, in denen man aufgrund der Corona-Pandemie seitens der Kiwanis kein Geld durch öffentliche Präsenz sammeln konnte, hilft der Club weiterhin Organisationen, die sich für Kinder einsetzen. Am Dienstag übergaben der derzeitige Präsident Mathias Matzeit und Fritz Dorsheimer eine Spende in Höhe von 1000 Euro an die pädagogische Leiterin der Bärenstark Kinderintensivpflege in Heppenheim, Marlena Lewandowska. Die Einrichtung ist spezialisiert auf die Intensivpflege von Kindern und Jugendlichen. Der Fokus liegt auf der ganzheitlichen Intensivpflege. Das Zusammenspiel zwischen ambulant und stationär sowie dem Angebot der Kurzzeit- und Verhinderungspflege bietet den Kindern sowie ihren Eltern eine individuell auf die Bedürfnisse ausgerichtete Versorgung. Die Spende übergaben Mathias Matzeit und Fritz Dorsheimer an Marlena Lewandowska. tn