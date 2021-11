Am Mittwoch geht es los: Dann öffnet die Nieder-Ramstädter Diakonie (NRD) ihre inklusive Einrichtung an der Volkerstraße. Es ist ein sanfter Start in schwierigen Zeiten. Zunächst werden zehn Kinder in zwei Gruppen bis maximal 16.30 Uhr betreut. In den kommenden Monaten sollen bis zu 50 Kinder von drei bis sechs Jahren in einem teiloffenen Konzept betreut werden.

Für Bürgermeisterin

...