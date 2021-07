Kita-Themen und Sommerprogramm

Bensheim. Zu ihrer nächsten Video-Konferenz trifft sich die BfB-Fraktion am Dienstag (20.) um 18 Uhr. „Wir besprechen die Dauer unserer Sommerpause und unser Sommerprogramm“, informiert Andreas Born, der die BfB im Magistrat vertritt.

Unabhängig von der Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung spricht die BfB darüber, wie „wir zwei kleinere Kindertagesstätten in Schwanheim und Fehlheim erreichen und die geplante siebenzügige Groß-Kita im regionalen Grünzug verhindern können. Als BfB wollen wir die deutliche Meinung aus den Ortsbeiräten Schwanheim und Fehlheim, von Eltern und Kita-Leitungen und Beschäftigen berücksichtigen“, betont Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau.

Zu den geplanten zwei weiteren Turnhallen am Berliner Ring will man über erste Fragestellungen beraten, deren Beantwortung vor einer Entscheidung wichtig seien. Die Kindertagesstätte am Berliner Ring nimmt bauliche Formen an. „Wir sprechen über das bisher noch fehlende Verkehrskonzept für diesen Bereich. Tempo 30 im Bereich der neuen Kindertagesstätte könnte aus Sicherheitsgründen wichtig werden“, meint Franz Apfel. red