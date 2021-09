Kita-Neubau und ICE-Strecke

Fehlheim. Die Ortsvorsteher Konrad Klapfenberger und Stefan Stötzel laden ein zu einer gemeinsamen Sitzung der Ortsbeiräte von Fehlheim und Schwanheim. Gemeinsame Themen gebe es derzeit genug. Neben der Verkehrssituation stehen die Themen Kita-Neubau und ICE-Neubaustrecke im Mittelpunkt.

Beide Ortsbeiräte sind mit dem Anspruch angetreten, quasi als Ohr der Bevölkerung gegenüber den städtischen Gremien aufzutreten. Nach der jüngsten Stadtverordnetenversammlung und dem Beschluss zum Bau einer siebenzügigen Kita für die Riedstadtteile „wurden wir von Bürgerfragen überrannt“, so die beiden Ortsvorsteher.

Aus diesem Grund habe man sich entschlossen, in einer gemeinsamen Sitzung beider Gremien über den aktuellen Sachstand zum Thema Kita-Neubau zu informieren. Als zweiten Tagesordnungspunkt haben sie das Thema Sachstand zur ICE Neubaustrecke mit aufgenommen. „Auch wenn Fehlheim und Schwanheim weitaus weniger betroffen sind als Langwaden, erreichten uns auch zu diesem Thema viele Fragen“, heißt es in einer Pressemitteilung weiter.

Die Sitzung findet statt am Donnerstag (9.) um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Fehlheim. Bürgerbeteiligung sei ausdrücklich gewünscht, im Anschluss an die Sitzung stehen die Ortsbeiräte für Fragen zur Verfügung.

Sollte es vorab Fragen geben, können diese über die Adresse ortsbeirat-fehlheim@t-online.de gestellt werden. Die am Donnerstag geltenden Hygieneregeln müssen beachtet werden, dazu zählt die 3 G-Regelung, Maske, Kontaktverfolgung. red