Kita-Kinder schmücken den Baum

Auerbach. Bereits vor Beginn der Adventszeit wurden die Kinder der Evangelischen Kindertagesstätte Steinweg eingeladen, den Weihnachtsbaum der Auerbacher Sparkassenfiliale zu schmücken. Das ließen die Kinder sich nicht zweimal sagen. Mit Eifer und großer Begeisterung wurden in den nächsten Tagen Anhänger in unterschiedlicher Form gebastelt. Zu Beginn der Adventszeit war es dann soweit: „Beauftragte“ der Kita-Gruppen wurden in den Räumlichkeiten der Filiale empfangen und konnten gleich mit dem Schmücken beginnen. red/Bild: Kita

