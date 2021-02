  Kita-Kinder schauen beim Abriss ihres alten Kindergartens zu

Bensheim. Einige Kinder der Kita Sankt Winfried machten sich von ihrem Übergangszuhause auf dem ehemaligen Bundeswehrdepotgelände an der Rheinstraße auf den Weg zu ihrer alten Kita in die Adolph-Kolping-Straße. Diese wird zurzeit abgerissen, an Ort und Stelle gibt es – wie mehrfach berichtet – einen Neubau für die katholische Kindertagesstätte.

Zuerst herrschte betretenes Schweigen bei den Kindern, als sie um die Ecke kamen und die „Bescherung“ sahen. Erst nach ein paar Minuten wurden viele Fragen gestellt und der große Bagger bewundert. Dass es ein großes Thema bei den Kindern ist, zeigt auch, dass während der Abrissphase immer wieder Eltern mit ihren Kindern vorbeischauen und lange stehenbleiben. Auch Tränen gab es schon, wie Eltern berichteten. Alle haben sich nun vorgenommen, das Geschehen dort ganz genau im Auge zu behalten und regelmäßig dort vorbeizuschauen. red/Bilder: Kita/Neu