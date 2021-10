Kita Kappesgärten ausgezeichnet

Bensheim. „Lesen ist ein grenzenloses Abenteuer der Kindheit.“ Dieses Zitat von Astrid Lindgren kann die Kindertagesstätte Kappesgärten nur bestätigen. Deshalb freut sich die Einrichtung sehr über das verliehene „Gütesiegel Buchkindergarten“, eine Auszeichnung, die vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels und dem Deutschen Bibliotheksverband an Einrichtungen vergeben wird, die sich in der frühkindlichen Leseförderung besonders engagieren.

In der Kindertagesstätte Kappesgärten gehören das klassische sowie das dialogische Vorlesen zum pädagogischen Alltag. Das Buch zeigt sich hier auch als passendes Medium für Kontakt- und Beziehungsaufbau, gerade bei Kindern, die Deutsch als Zweitsprache erlernen. Mehrsprachigkeit wird als Bereicherung erlebt und in den Kita-Alltag integriert.

Zwei Kinder mit Insekt vor der Lexika- und Sachbuch-Ecke in der Kita. © Kita

„Als Bildungseinrichtung legen wir sehr großen Wert auf Umwelt- und Naturerfahrungen“, sagt Kita-Leiterin Hildegard Krapp. Mit diesem inhaltlichen Schwerpunkt hat die Kindertagesstätte in ihrer Bewerbung überzeugt. So finden in diesem Bereich entsprechende Projekte ganzjährig statt, wie zum Beispiel „Mit den Bienen durch das Jahr“ – die Kita bewirtschaftet eigene Bienenvölker – oder „Der Natur auf der Spur“ – die Kita beheimatet mehrere Dorngespensterschrecken.

Gerade im Hinblick auf die Projektarbeit bietet die Kindertagesstätte den Kindern einen vielseitigen Umgang mit Bilderbüchern genauso wie mit Sach- und Fachliteratur. So wird mit der Freude am Kommunizieren, am gemeinsamen Forschen, am Entdecken und Philosophieren das Interesse an der Buch- und Schriftkultur geweckt.

Neben der hausinternen Bücherei ist die Kita gut vernetzt mit der Stadtbibliothek. Bei den regelmäßigen Besuchen lernen die Kinder die Bibliothek kennen und für sich zu nutzen. Sie partizipieren so am großen und gut sortierten Buchangebot und den Vorleseaktionen.

All das hat zu dem Erfolg geführt, dass die Kindertagesstätte Kappesgärten jetzt eine von 56 Einrichtungen in ganz Deutschland ist, die sich in den kommenden drei Jahren „Gütesiegel Buchkindergarten“ nennen dürfen. ps