Kirchenvorstand wird eingeführt

Bensheim. Am Sonntag (5.) um 10 Uhr wird in einem feierlichen Gottesdienst der neue Kirchenvorstand der Michaelsgemeinde in sein Amt eingeführt. Bei der Kirchenvorstandswahl am 13. Juni wurden 14 Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher gewählt, die in den kommenden sechs Jahren Verantwortung für die Michaelsgemeinde übernehmen, heißt es in einer Mitteilung der Kirche.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die ausscheidenden Mitglieder des Kirchenvorstands werden im Gottesdienst verabschiedet. Parallel zum Gottesdienst wird ein Kindergottesdienst gefeiert. Im Anschluss an den Gottesdienst wird zum Kirchencafé auf dem Kirchplatz eingeladen. red