Kirchenvorstand gewählt

Schwanheim. Wie in allen Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche Hessen Nassau fand am 13. Juni auch in der Kirchengemeinde Schwanheim die Wahl der des neuen Kirchenvorstands statt.

Der Kirchenvorstand gibt nach Prüfung der Arbeit des Wahlausschuss, der die Wahl vorbereitet, durchgeführt und am Ende auch ausgezählt habt, folgendes Ergebnis öffentlich bekannt.

In den neuen Kirchenvorstand wurden gewählt, dem Alphabet nach: Sonja Ahlheim, Wolfgang Ahlheim, Angelika Koep, Martina Pfeiffer, Tobias Schmöker, Anette Schneider, Cosima Seitz und Rita Stelzig. Der Kirchenvorstand wünscht in einer Pressemitteilung den Kandidaten Gottes Segen für ihren kirchengemeindlichen Dienst. Ebenso dankt der Kirchenvorstand allen Ehrenamtlichen, die engagiert und gewissenhaft im Wahlausschuss mitgewirkt haben.

Die Wahlbeteiligung lag bei 18,4 Prozent, von 1243 möglichen Stimmen wurden 229 abgeben. Eine Stimme war ungültig. red

