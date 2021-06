Bensheim. Bei der Kirchenvorstandswahl der evangelischen Michaelsgemeind wurden am Sonntag in den neuen Kirchenvorstand gewählt (in alphabetischer Reihenfolge): Cornelia Arras-Reiter, Constantin Balzer, Annika Eggenhofer, Claudia Göbel, Helmut Groß, Gerhild Hoppe-Renner, Gundula Kirsch-Wohlfarth, Peter Leisemann, Renate Peterson, Julia Schiefer, Andreas Schuster, Wolfgang Singer, Eric Tjarks und Ute Ullschmied. Die Wahlbeteiligung lag bei 15 Prozent. red

