Kirchenvorstände werden eingeführt

Gronau/Zell. Am Sonntag (12.) wird um 10.45 Uhr in einem festlichen Gottesdienst in der Gronauer Kirche der neue Vorstand der Evangelischen Kirchengemeinde Gronau/Zell eingeführt. Bei der Wahl am 13. Juni wurden neun Männer und Frauen gewählt: Elke Dingeldey, Mario Emmeluth, Paulina Fink, Friedrich Jung, Martin Langlotz, Marlis Marquardt, Iris Scheuermann, Elna Singer und Kerstin van het Kaar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ebenso feierlich gestaltet sich die Einführung der neuen Kirchenvorsteher in Schönberg um 16 Uhr in der Marienkirche. Hier werden vier neue Kirchenvorsteher eingeführt: Margit Heck, Petra Hinlang, Perry Koen und Doris Schneider. Die ausscheidenden Mitglieder werden verabschiedet. Nach beiden Gottesdiensten wird vor der Kirche zum Kirchencafé beziehungsweise zu einem Umtrunk eingeladen. red