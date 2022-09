Kirchencafé zum Erntedankfest

Auerbach. Die evangelische Kirchengemeinde Auerbach mit Hochstädten lädt ein: Am Sonntag (2.) feiert man ab 10 Uhr Erntedank mit Festgottesdienst in der Bergkirche samt Gospelchor, Kindergottesdienst und anschließendem Kirchencafé.

Eröffnet wird das Fest gemeinsam in der Bergkirche, dann feiert die Familienkirche mit den Kindern am roten Bauwagen weiter Erntedank. Ab 11 schließt sich das bunte Kinderprogramm an, das von Mitarbeiterinnen der drei evangelischen Kitas gestaltet wird.

Im Gottesdienst erwartet die Gläubigen ein besonderes musikalisches Highlight: Ein Orchester und der Projektchor des Gospelworkshops der Gemeinde werden präsentieren, was sie unter der Leitung von Wolfgang Vetter einstudiert haben und den Gottesdienst mit fünf Liedern bereichern. Einige davon sind eigenes vom Chorleiter komponiert. Nach dem Gottesdienst ist für Essen, Getränke und Sitzmöglichkeiten gesorgt. Eingeladen sind alle, von jung bis alt – und jeglicher Konfession oder Glaubensrichtung. red