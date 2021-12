Kindern in Bensheim Geschenkwünsche erfüllen

Bensheim. Manchmal brauchen der Weihnachtsmann und das Christkind Unterstützung, um an Weihnachten für die Bescherung zu sorgen. Aus diesem Grund lud Neusehland, Spezialist für Augenoptik und Hörakustik, in der Vorweihnachtszeit das Bensheimer Kinder- und Jugenheim Haus am Höllberg zu sich ein. Stellvertretend für die Kinder- und Jugendlichen überreichte Teamleiterin Bettina Mörsdorf die Wunschzettel der Kinder und Jugendlichen, die an einem eigens dafür aufgestellten Baum gehängt werden. Bürgerinnen und Bürger können so im Laufe der Adventszeit Wünsche auswählen und diese erfüllen. Die Geschenke können noch bis zum 17. Dezember in der Neusehland Filiale in Bensheim abgegeben werden. red/Bild: Unternehmen

