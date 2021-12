Von Dirk Rosenberger

Bensheim. Die ersten Termine waren innerhalb von drei Stunden weg. Am Mittwoch und Donnerstag können sich erstmals Kinder zwischen fünf und elf Jahren im ehemaligen Impfzentrum am Berliner Ring in Bensheim impfen lassen. Der Kreis hatte für beide Tage Dosen für jeweils 160 Buchungen erhalten.

„Wir waren zeitnah ausgebucht. Wie groß die Nachfrage

...