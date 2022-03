Kindergottesdienst in Schwanheim

Schwanheim. Das Kindergottesdienst-Team der evangelischen Kirchengemeinde Schwanheim lädt Kinder ab drei Jahre, unabhängig von ihrer Konfession, mit oder ohne Eltern, zum nächsten Kindergottesdienst für Sonntag (13.) ab 10 Uhr ins Haus der Begegnung, Rohrheimer Straße 27 in Schwanheim, ein.

Thema des Gottesdienstes für Kinder ist der diesjährige Weltgebetstag mit dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung!“

Dieses Jahr „verreisen“ die Kinder nach England, Wales und Nordirland und lernen das Land und deren Bewohner ein wenig kennen und klären, was es mit dem „Zukunftsplan: Hoffnung“ auf sich hat, so heißt es in der Ankündigung. Die Kinder hören unter anderem eine biblische Geschichte und natürlich wird gemeinsam gebastelt, gespielt und gesungen. Eine Anmeldung zum Kindergottesdienst ist nicht erforderlich.

Die üblichen Abstand- und Hygieneregeln sind einzuhalten. Schulkinder benötigen ihr Testheft und müssen einen Mundschutz tragen. Zur Kontaktverfolgung liegt eine Liste aus. Man kann auch mit dem Kindergottesdienst-Team unter der Adresse kigo-schwanheim@gmx.de Kontakt aufnehmen. red