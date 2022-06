Kinderchöre im Aufwind

Schwanheim. Im Dorfgemeinschaftshaus fand jetzt die Jahreshauptversammlung des Singkreises Schwanheim statt. Neben einigen Mitgliedern konnte die Vorsitzende Helga Sommer auch Heinz Ritsert vom Sängerkreis Bergstraße und Ortsvorsteher Kurt Klapfenberger begrüßen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Vorsitzende berichtete in ihrem Rückblick von den Aktivitäten der Chöre im letzten, durch die Pandemie geprägten, Jahr. Es fanden bis in den Herbst und ab März diesen Jahres Proben in Präsenz statt, die von Chorleiterin Cosima Seitz unter Einhaltung aller Pandemie-Regelungen vorbereitet wurden, und die rege besucht waren.

Im Winter gab es dann Proben in digitaler Form. Über Zoom und Youtube wurden die Stimmen weiter trainiert, was der Qualität des Chores bei den Auftritten am Totensonntag und im Rahmen des Konfirmationsgottesdienstes in der Schwanheimer Kirche sehr zugutekam.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Hauptversammlung Kolmbacher Sängerbund holt Verstärkung aus Seeheim Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Jahreshauptversammlung Sandra Gerhard ist neue Vorsitzende des TuS Zwingenberg Mehr erfahren

Das vorsichtige und engagierte Vorgehen der Chorleiterin wurde in diesem Zusammenhang sehr gelobt. Weitere Aktivitäten mussten leider ausfallen. Nach den Lockerungen konnte Ende Mai ein chorinternes Frühlingsfest stattfinden, das von den Jubilaren der letzten beiden Jahre gesponsert wurde und großen Anklang fand.

Singen im Neubaugebiet

Eine Woche vor der Jahreshauptversammlung stellte sich der Chor bei einem Rundgang durch das Neubaugebiet in Schwanheim mit kleinen, aber feinen Liedbeiträgen vor. Dies soll am Montag, 27. Juni, im Wohngebiet „An den Stadtwiesen“ fortgesetzt werden.

Der Bericht des Rechners stand ebenfalls unter dem Einfluss der Pandemie. Da wichtige regelmäßige Einnahmen wegfielen, musste zur Deckung der Kosten auf die Rücklagen zurückgegriffen werden. Die Entlastung des Rechners erfolgte dann einstimmig.

Höhepunkt des Abends war die Ehrung von Hildegard Schönemann und Christine Heidegger, die dem Chor schon seit 40 Jahren aktiv treu sind. Die Ehrung nahm Sängerkreis-Vorsitzender Heinz Ritsert vor.

Bevor die Chorleiterin einen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten gab, würdigte Ortsvorsteher Klapfenberger das Engagement des Chores, der für das Ortsgeschehen von großer Bedeutung sei. Frau Seitz berichtete dann von dem großen Zuspruch bei den Kinderchören, deren Mitgliederzahlen ständig stiegen. Besonders bei den Kleinsten sei die Begeisterung immer noch groß.

Sommerfest am 10. Juli

Die Kinder hatten sich durch die Bedingungen des vergangenen Jahres nicht beeindrucken lassen und sind nun wieder mit vollem Eifer dabei.

Am 10. Juli findet ein Sommerfest am Dorfgemeinschaftshaus statt, bei dem alle Chöre mit kleinen Auftritten zeigen, dass sie nichts verlernt haben. Daneben wird es etwas Leckeres zu essen und zu trinken und eine Tombola mit wunderbaren Gewinnen geben. Für den 15. und 16. Oktober ist dann ein „Best of“ der Konzerte mit Liedern der 20er, 50er und 70er Jahre geplant.

Wer Spaß am Singen hat, ist beim Singkreis Schwanheim herzlich willkommen. Man muss keine Noten lesen können und es gibt auch kein Vorsingen, das man überstehen muss. „Einfach zur Probe im Dorfgemeinschaftshaus in der Weyrichstraße kommen, dann sehen wir schon, ob wir zu einander passen. Wir freuen uns“, schreibt der Singkreis abschließend. red