Kinderaufführungen im Bensheimer Parktheater

Bensheim. Es geht wieder los! Die Freude des Parktheaters öffnen nach langer, Corona-bedingter Pause, den Bühnenvorhang für die jungen Besucher. In die neue Spielzeit startet am Sonntag, 26. September, Uwe Frisch-Niewöhner vom Kom’ma Theater Duisburg mit dem Stück „Werner Wunderwurm“. Zu den Vorstellungen um 11.30 Uhr und 15 Uhr sind alle Bücherfreunde ab fünf Jahren und solche, die es werden wollen, eingeladen. Die Aufführung dauert etwa sechzig Minuten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Inhalt: Der Landstreicher Tippo sucht nächtlichen Unterschlupf auf einem Dachboden. Dort eröffnet sich ihm die Welt der verstaubten Geheimnisse, des Krimskrams, der ungelesenen und abgegriffenen Bücher. Und er trifft auf Werner, ein wunderbares Exemplar der Gattung Bücherwurm.

Die Freunde des Parktheaters, unser Bild zeigt eine Aufführung aus dem Jahr 2018, bringen wieder Aufführungen für Kinder auf die Theaterbühne. © Funck

Tippo lernt mit Werner und den „Dachbodenkindern“, wie man seinen Lese-hunger stillt. Er entdeckt den Zaubertrommler, den Räuber, einen Kapitän und sprechende Wortblumen, und er lernt, wie man die Geschichten im eigenen Kopf suchen kann.

Für Theaterstarter ab drei Jahren beginnt die Saison am Sonntag, 17. Oktober. Das Figurentheater Eigentlich aus Frankfurt erzählt die Geschichte „Alle meine Entlein.“ Der hungrige Fuchs Konrad träumt vom Entenbraten, findet aber ein Ei, aus dem ein kuscheliges Entenküken schlüpft, das sich ausgerechnet Konrad zum Papa wählt. Es beginn eine berührende Geschichte mit Konrad und Küken Lorenz über Fürsorge und Liebhaben. Figurenspielerin Birte Herbold verwandelt im Handumdrehen ausgewählte Requisiten, haucht ihnen Leben ein und schafft vielstimmige Charaktere.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Echte Piratenfreunde ab fünf Jahren kommen am Sonntag, 14. November, auf ihre Kosten. „Käpt’n Knitterbart und Mee(hr)“ hießt die spannende Geschichte von Cornelia Funke, die das Figurentheater mit viel Musik, Fantasie und Seemannsgarn auf die Bühne bringt. Sophies Opa war ein Seefahrer und hat seiner Enkelin seine alte Seemannskiste hinterlassen. Zusammen mit Kralle erfindet Sophie ein großartiges Piratenabenteuer mit dem gefürchteten Käpt’n Knitterbart, dem Schrecken aller Meere, seinem Schiff „Blutiger Hering“ und dessen Besatzung.

Keine Unbekannte ist die Clownin Daniela Krabbe von der Compagnie Augenmusik aus Dresden. Die Künstlerin hat bereits in diesem Sommer auf Einladung der Freunde des Parktheaters und der Stadt Bensheim mit großem Erfolg einen Clownerie- und Theaterworkshop für Grundschulkinder veranstaltet. Zu Beginn des nächsten Jahres, am 27. Februar 2022, kommt Krabbe mit dem Clown-Theaterstück „Das Blaue Haus“ für hörende und hörgeschädigte Kinder ab sechs Jahren nach Bensheim.

Es handelt sich um eine Geschichte ohne Worte, erzählt mit der Sprache des Humors und des Körpers, heißt es in der Ankündigung. Und weiter: „Da gibt es viel zu entdecken. Es beginnt eine Abenteuerreise durch den Dschungel des Alleinseins und durch all die Gefühle, die die Clownin dabei begleiten. Und sie entdeckt dabei auch die Freude daran, sich selbst einmal die beste Freundin zu sein.“

Wie viele Zuschauer auf der Bühne Platz nehmen dürfen, hängt nach den aktuell geltenden Vorgaben der Hessischen Landesregierung von deren Alter ab, ob sie einem Haushalt angehören, ob Familien befreundet sind und in Gruppen sitzen dürfen. Deshalb – so die Freunde des Parktheaters – können Zuschauer nur eine reduzierte Anzahl von Karten, jeweils nur an der Tageskasse, 30 Minuten vor Beginn, erwerben.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Um möglichst vielen Kindern einen Theaterbesuch zu ermöglichen, werden alle Stücke zu den angegebenen Terminen jeweils um 11.30 und um 15 Uhr aufgeführt. gs