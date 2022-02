Kinder stark für Leben machen

Bensheim. Das inklusive Familienzentrum der Nieder-Ramstädter Diakonie in Bensheim lädt für Dienstag (15.) zu einem Online-Vortrag von 19.30 bis 21 Uhr ein. Thema des Abends: „Mach mich stark fürs Leben – Eltern als Experten ihrer Kinder bis sechs Jahre“.

Die Geburt eines Kindes, der Eintritt in die Kinderkrippe, der Übergang in den Kindergarten und der nächste Lebensabschnitt – die Grundschule: Alles muss in der Familie gut gemeistert werden.

Doch was kennzeichnet diese Entwicklungsstufe des Kindes? Vielfältige Entwicklungsschritte, von der Verselbstständigung bis zum Umgang mit kleinen Wutmonstern fordern Eltern heraus. Auf welche persönlichen Erfahrungen greifen wir selbst zurück, wenn wir uns mit Wut und Ärger, Wünschen und Wollen, Grenzen und Regeln beschäftigen? Welche Werte und Erziehungsziele haben Eltern und welche wollen sie an die Kinder weitergeben?

Anhand kleiner Übungen und einem theoretischen Input beschäftigen sich die Teilnehmer mit diesen Fragen. Anmeldung per Mail an: if.bergstrasse@nrd.de. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Die Referentinnen sind Diplom-Sozialpädagogin Heike Claassen und Stephanie Vonderschmidt, Teamleitung der Kita Volkerstraße. red