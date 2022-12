Kinder sammeln Spenden für Tiere

Bensheim. Weihnachten naht, draußen wird es kälter und viele Menschen sind dieser Tage mehr denn je mit (Existenz-)Sorgen konfrontiert. Um Hoffnung zu spenden, haben die Kinder des Vereins Active Learning beschlossen, in diesem Jahr auf ihre Weihnachtsgeschenke zu verzichten und gemeinsam einen Spendenaufruf zu starten.

Auf Geschenke verzichtet

Viele von den Kindern wissen um die schwierige Situation und wollen trotz der Widrigkeiten und Anstrengungen im eigenen Leben, den Menschen und Tieren etwas Gutes tun, die (auch) zu Weihnachten kein eigenes Dach über dem Kopf haben. Daher fiel die Wahl der Kinder auf das Soziale Tiernetz Bensheim, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Das Soziale Tiernetz setzt sich für Bensheimer Obdachlose und/oder Hartz IV-Empfänger und deren Tiere ein, indem diesen ermöglicht wird, ihre Vierbeiner in einer zentralen Anlaufstelle kostenlos tierärztlich versorgen zu lassen. Gerade für solche Menschen ist es schwierig, Tiere bei steigenden Kosten im Alltag zu versorgen, schreiben die Initiatoren der Aktion. Die engagierten Menschen des Sozialen Tiernetzes rund um die Verantwortlichen Andrea Klein und Uwe Himmelreich sind begeistert, dass Bergsträßer Kinder in der Vorweihnachtszeit das Projekt unterstützen möchten.

„Wir möchten in diesem Jahr gerne auf unsere Weihnachtsgeschenke verzichten, was natürlich keine einfache Entscheidung war“, erklärt die 14-jährige Tamara, die die Idee für die Aktion hatte. „Aber wir finden es wichtiger, dass Tiere in Not Unterstützung erhalten und hoffen daher auf viele Spenden der Bergsträßer Bürger und Unternehmen“, ergänzt sie mit einem Lächeln.

Auch Emma (11 Jahre), stellvertretend für Teilnehmer von Active Learning, freut sich riesig, zu Weihnachten etwas für bedürftige Bergsträßer und ihre Vierbeiner tun zu können: „Ich freue mich, dass wir alle helfen und ich hoffe, dass viele Menschen mitmachen“, sagt sie freudig, bevor sie sich wieder dem Kraulen der Hunde widmet. red