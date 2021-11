Kinder in Zell spielen Theater

Zell. Die SKG Zell freut sich sehr, in diesem Jahr ihre Kinder- und Jugendtheatergruppe präsentieren zu können. Unter der Leitung von Paulina Fink laufen seit den Sommerferien bereits die Proben der jungen Nachwuchsschauspieler.

Das Theaterstück trägt den Titel: „Mord kommt in den besten Familien vor“. Die Aufführungen finden am Samstag, 13. November, um 18 Uhr und am Sonntag, 14. November, um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Zell statt. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass bei diesen Veranstaltungen die 3G-Regeln gelten.

Inhaltlich geht es darum, dass der Großvater einer adeligen Familie getötet wird und die Polizei innerhalb der Großfamilie nach dem Täter sucht. Da ein Baum die Zufahrtsstraße blockiert, kann keiner das Grundstück verlassen und die Befragungen werden vor Ort durchgeführt. Nach und nach kommen immer weitere Einzelheiten ans Licht und die verschiedensten Personen werden verdächtigt.

Die 13 jungen Schauspieler stammen allesamt aus Zell und Bensheim und sind im Alter zwischen 8 und 14 Jahren. Für Verpflegung ist gesorgt und der Eintritt ist frei, heißt es abschließend. red

