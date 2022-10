Auerbach. Am 20. September wurde die diesjährige Aktion „Kinder helfen Kindern“gestartet. Seit 1999 führt ADRA Deutschland (Adventist Development and Relief Agency), Gründungsmitglied der „Aktion Deutschland hilft“, neben der bewährten Spendenaktion in Osteuropa Kinderprojekte durch, um die Not von Kindern und Familien langfristig und nachhaltig zu lindern.

Kinder in Deutschland haben Schul- und Spielsachen, Kuscheltiere und andere nützliche Dinge verschenkt. Was für die Kinder hier oft nur Kleinigkeiten sind, ist für die beschenkten Kinder etwas ganz Besonderes. So bekommen sie nicht nur Unterstützung, sondern erfahren europäische Solidarität.

Fast 30 000 Päckchen verschickt

Im vergangenen Jahr konnten auf diese Weise fast 30 000 Pakete von Deutschland aus verschickt werden. Jedes Paket steht für ein Lächeln auf dem Gesicht eines Kindes. Die weihnachtlichen Überraschungspakete (mit Kuscheltieren, Spielsachen, Schulbedarf und Süßigkeiten) gehen von Hessen aus in diesem Jahr nach Serbien.

In Bensheim wird die Aktion von der Adventgemeinde (Wilhelmstraße 237, gegenüber dem Bahnhof Auerbach) durchgeführt. Dort sind die standardisierten Pakete und genaue Anweisungen, was beim Befüllen zu beachten ist, erhältlich. Die Ausgabestelle nimmt die fertig gepackten Päckchen auch wieder entgegen.

An den folgenden Samstagen können die Pakete abgeholt und auch die fertigen wieder abgegeben werden: 5., 12. und 19. November (am 19. nur Abgabe), jeweils von 16 bis 18 Uhr. Je Paket werden sieben Euro für den Transport erbeten. red