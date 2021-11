Bensheim. Nach Zahlen des Kinderhilfswerks Unicef leben weltweit 385 Millionen Kinder in extremer Armut, das entspricht in etwa der Einwohnerzahl der USA und Groß-Britannien zusammen. Die Armut wirkt sich oftmals negativ auf die körperliche und geistige Entwicklung der Kinder aus. Daraus folgt dann neue Armut.

Seit 1999 helfen Kinder in Deutschland ihren Altersgenossen über Grenzen hinweg und zaubern ihnen mit der „Aktion Kinder helfen Kindern“ ein Lächeln ins Gesicht. Am 20. September ging die Aktion der Entwicklungshilfeorganisation ADRA Deutschland zum 22. Mal an den Start. Auch in diesem Jahr sammeln Kinder in Deutschland Geschenke für in Armut lebende gleichaltrige Mädchen und Jungen in Osteuropa. Auch Eltern, Geschwister, Großeltern und Freunde sind eingeladen zu helfen.

„ Kinder helfen Kindern“ hat zum Ziel, Kinder in Deutschland in ihrer sozialen Kompetenz zu stärken. Sie lernen, die Not anderer Menschen wahrzunehmen und entwickeln Mitgefühl und Verantwortungsbewusstsein, indem sie teilen. Gleichzeitig erleben sie die Freude und Dankbarkeit der Kinder, die ihre Pakete bekommen haben.

In Bensheim wird die beliebte Aktion von der Adventgemeinde (Wilhelmstraße 237, gegenüber Bahnhof Auerbach) durchgeführt. Dort erhält man die standardisierten Pakete und genaue Anweisungen, was beim Befüllen zu beachten ist. Die Ausgabestelle nimmt die fertig gepackten Päckchen auch wieder entgegen.

An den folgenden Samstagen können die Pakete abgeholt und auch die fertigen wieder abgegeben werden: 6., 13. und 20. November (nur Abgabe), jeweils von 16 bis 18 Uhr. Je Paket werden sieben Euro für den Transport erbeten. Weitere Informationen telefonisch unter 0178/9716471 (Veronika Macho) oder unter www.kinder-helfen-kindern.org.

Die Aktion sorgt für den Transport nach Osteuropa und händigt sie direkt an die bedürftigen Kinder aus. Der Transport und die Übergabe der Pakete werden von ADRA kontrolliert und dokumentiert. Nach Abschluss der Aktion ist ein ausführlicher Videobericht als DVD oder auf der Homepage www.kinder-helfen-kindern.org erhältlich. red