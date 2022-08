Kinder hatten viel Spaß beim Padel-Tennis

Bensheim. Padel – was ist das denn? Noch nicht jeder kennt die Sportart, die man seit März dieses Jahres auch in Bensheim auf einem eigens dafür gebauten Platz spielen kann. Der Padel-Club Bensheim ist Bestandteil des TC Blau-Weiß Bensheim.

Padel hat seinen Ursprung in Mexiko und ist eine Mischung aus Squash und Tennis. Mittlerweile weltweit ein Trendsport, hat es schon viele Fans in Deutschland. In Bensheim sind es nun einige Fans mehr. Der Padel-Club Bensheim beteiligte sich an den Ferienbörsen der Stadt und hatte für die 17 Kinder der 6- bis 7-jährigen einen Parcours mit vier Stationen aufgebaut, der den Kindern viel Spaß bereitete und ganz nebenbei auf spielerische Weise, die Auge-Ball Koordination der Kinder schulte. Neben der Ballschulung mit dem Tennisschläger waren weitere Stationen Tischtennis und Spikeball. Höhepunkt war aber eindeutig der Padel-Platz, denn anders als beim Tennis, hat man beim Padel ganz schnell Erfolgserlebnisse und kann den Ball über das Netz schlagen. Da die Glaswände der Anlage mitbenutzt werden, ist Padel ein Sport mit hohem Spaßfaktor auch für Anfänger.

Dass die Kinder mit so viel Spaß und Eifer dabei waren, freute die beiden Padel-Spieler Tobias Kreckel und Jan Janzer, die seitens des Vereins die Betreuung übernommen hatten und die Kinder in den Sport einführten. tn/Bild: Thomas Neu