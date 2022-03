Kinder, Computer und Spielkonsolen

Bensheim. Spielkonsolen, Tablets, Smartphones, Youtube und Netflix – moderne Medien, die in allen Haushalten dazugehören und aus dem heutigen Familienleben nicht mehr wegzudenken sind. Die Kinder wachsen damit ganz selbstverständlich auf und lernen schon früh, damit umzugehen – das stellt Eltern vor große Herausforderungen.

Sie müssen, wie keine Generation zuvor, Lösungen mit ihren Kindern suchen und kommen oft an Grenzen, die die Kinder durch Wissensvorsprung aufzuweichen versuchen. Die junge Generation hat sich Technik und Fortschritt zum Teil schneller erschlossen als die Erwachsenen.

Stress mit der Mediennutzung

Doch auch das Erlernen von Medienkompetenz ist Erziehungsaufgabe und unterliegt Regeln und Vereinbarungen wie etwa die Mithilfe im Haushalt oder das Stehenbleiben an der roten Ampel.

Corona und das damit verbundene Homeschooling hat in vielen Familien zu mehr Stress mit der Mediennutzung geführt und viele Eltern fragen sich, was noch angemessen ist.

In einem Webinar des Inklusiven Familienzentrums der Nieder-Ramstädter Diakonie in Bensheim werden am Dienstag (22.) von 19.30 bis 21 Uhr diese Themen beleuchtet. Gemeinsam sollen die Teilnehmer kreative Lösungen finden. Die Anmeldung erfolgt per Mail unter if.bergstrasse@nrd.de. Die Kosten belaufen sich auf fünf Euro. Referentin ist Heike Claassen. red