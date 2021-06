Kinder aus den Gemeinden Sankt Laurentius und Heilig Kreuz feierten am Sonntag Erstkommunion

Bensheim. Am Sonntag war es für zwölf weitere Kinder aus Bensheim soweit und sie durften ihr Fest der Erstkommunion feiern.

Sechs Kinder aus Sankt Laurentius feierten am Vormittag ihren Festgottesdienst und für sechs Kinder aus der Pfarrei Heilig Kreuz in Auerbach war es am Nachmittag soweit. Sie feierten ebenfalls in der Pfarrkirche Sankt Laurentius in der Bensheimer Weststadt. „Gott, mein Herz ist bereit“ – das Motto der Erstkommunionvorbereitung sah man den Kindern an diesem Tag an und war auch trotz Masken spürbar.

Viel Improvisationstalent und Kreativität legten Katechetin und Eltern in den letzten Wochen und Monaten an den Tag, damit die Kinder gut vorbereitet diesen besonderen Moment in ihrem Leben, gemeinsam mit Pfarrer Harald Poggel und Gemeindereferentin Sabine Eberle, feiern konnten. Die Gemeinschaft untereinander, wenn auch auf Abstand, und vor allem die Begegnung mit Jesus in einem kleinen Stückchen Brot war eine besondere Erfahrung für alle Kommunionkinder, und nach ihrer Erstkommunion dürfen sie sich nun immer wieder eingeladen wissen zu dieser Mahlgemeinschaft, schreibt die Pfarrgemeinde in einer Pressemitteilung. red/Bilder: Neu