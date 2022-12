Kinder 20 Jahre lang für Musik begeistert

Bensheim. Als Lehrerin für die Musikalische Früherziehung hat Elke Lehrian-Zipp seit Oktober 2000 viele Kinder von klein auf für die Musik begeistert: Nach 20 Jahren an der Musikschule Bensheim wurde sie nun in den Ruhestand verabschiedet.

Bei der kleinen Feierstunde mit dem Kollegium der Musikschule wurde schnell deutlich, wie beliebt Elke Lehrian-Zipp als Kollegin, Mitarbeiterin und Lehrerin war. Und zwar „nicht nur bei den Schülerinnen und Schülern sowie im Kollegium – Ihnen war es auch wichtig, eine gute Beziehung zu den Eltern zu haben“, betonte Thomas Herborn, Leiter des Eigenbetriebs Stadtkultur. Musikschulleiter Helmut Karas ergänzte: „Dich musste man nie lange bitten – egal ob für den Tag der offenen Tür oder für andere Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts. Dein Engagement ist großartig – dafür möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken.“

Dass Lehrian-Zipp nun eine Lücke hinterlässt, erklärt sich sowohl zwischenmenschlich als auch fachlich von selbst. Denn in der elementaren Musikpädagogik fehlen derzeit zahlreiche Fachkräfte.

Nach ihrer Ausbildung und ihrem Anerkennungsjahr als Erzieherin startete Lehrian-Zipp ihre berufliche Laufbahn in Bensheim als Gruppenleiterin und stellvertretende Leiterin in der städtischen Kita Fuldastraße. Es folgte ein Studium der Sozialpädagogik an der FH Darmstadt und die Zusatzausbildung mit Qualifikation für rhythmisch-musikalische Erziehung.

Nach Beschäftigungen im pädagogischen und heilpädagogischen Bereich kam schließlich der Ruf zurück nach Bensheim, an die hiesige Musikschule. Dort stieg sie zunächst für zwei Jahre als Honorarkraft ein und war von Anbeginn für den Eltern-Kind-Kurs „Musikgarten“ zuständig.

Nun folgt ein neuer Lebensabschnitt, in dem es mit dem Wohnmobil zu „bisher noch unerfüllten Reisezielen geht“, wie Lehrian-Zipp verrät: „Doch der Kontakt zur Musikschule und nach Bensheim wird nicht abreißen.“ ps