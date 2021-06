Bensheim. Bei einem Verkehrsunfall in der Europaallee wurde am frühen Dienstagabend ein Kind so schwer verletzt, dass es mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik transportiert werden musste. Nach zu Redaktionsschluss vorliegenden Angaben hatte das Kind mit seinem Fahrrad den Zebrastreifen im Bereich Peter-Krenkel-/Joseph-Treffert-Straße überquert, als es zum Zusammenstoß mit einem Pkw kam, dessen Fahrer vom Badesee in Richtung Innenstadt unterwegs war. hol

