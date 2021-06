Kia beim Ausparken beschädigt

Bensheim. Am Freitag wurde ein grauer Kia Ceed zwischen 14.50 und 15 Uhr auf dem Parkplatz des Obi-Markts in Bensheim beschädigt. Das teilte die Polizei nun mit.

Das Auto parkte in erster Reihe gegenüber dem Eingang zum Gartencenter. Der links neben ihm abgestellte Kleinbus beschädigte nach Polizeiangaben beim Ausparken den Kia und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung, so die Beamten.

Auf diesem Firmenwagen befand sich Werbung in hellgrüner Schrift mit Mosaiken oder Rauten, eventuell die eines Fliesenlegers, heißt es im Polizeibericht. pol