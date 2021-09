Kennenlernstundenan der Musikschule

Bensheim. Am 1. Oktober beginnt an der städtischen Musikschule wieder das Wintersemester. Damit starten auch neue Kurse in allen Instrumentalfächern und in der Musikalischen Früherziehung.

Freie Plätze gibt es noch in den Fächern Gitarre, Keyboard, Klarinette, Saxofon, Trompete und Schlagzeug. Bei den Streichinstrumenten und im Fach Klavier können nur noch wenige Schüler aufgenommen werden und für die Instrumente Querflöte, Oboe und Horn besteht bereits eine Warteliste.

Zwei Wochenendtermine

Zur Orientierung bietet die Musikschule am 11. und 18. September kostenlose Kennenlernstunden an, bei denen verschiedene Instrumente ausprobiert werden können.

Dafür ist eine persönliche Voranmeldung notwendig. Anmeldungen nimmt das Sekretariat der Musikschule unter Telefon 06251/4550 oder E-Mail an musikschule@bensheim.de entgegen. ps

