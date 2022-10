Bensheim / Reichenbach. Anlässlich der Ausstellung „Kelten Land Hessen – Die Kelten an der Bergstraße“ im Museum Bensheim baut die Arbeitsgemeinschaft Altbergbau Odenwald in Kooperation mit dem Museum bis zum Sonntag (16.) am Felsenmeer-Informationszentrum in Lautertal-Reichenbach einen „Rennofen“ zur Eisenerzverhüttung auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das eigentliche Experiment zur Eisenerzverhüttung ist am Sonntag zu besichtigen: Der Schmelzprozess wird gegen 9 Uhr gestartet und ist zwischen 15 und 16 Uhr mit der Öffnung des Ofens abgeschlossen. Ein „Rennofen“ ist die seit der Eisenzeit bis in das Mittelalter übliche Form der Verhüttung von Eisenerz. In einem kaminartig aufgebauten Lehmofen werden vorbehandeltes, oxidisches Erz und Holzkohle gemischt eingefüllt.

Das Felsenmeer-Informationszentrum ist über den öffentlichen Nahverkehr mit den Buslinien 665 von Bensheim aus, über die Linie MO 2 von Reinheim oder aber auch mit Umstieg in Brandau aus anderen Richtungen des Landkreises Darmstadt-Dieburg zu erreichen.

Der Besuch der Kelten-Ausstellung im Museum Bensheim ist noch bis zum 13. November jeweils am Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr und am Samstag und Sonntag zwischen 12 und 18 Uhr möglich.

Weitere Informationen: www.stadtkultur-bensheim.de