Bensheim. Viele Fragen zur geplanten Radschnellverbindung sind durchaus noch offen. Im Detail zu prüfen ist der konkrete Verlauf der Strecke zwischen Darmstadt und Heidelberg/Mannheim und wie diese durch Bensheim führen soll. Das antwortet die CDU auf einen Leserbrief (BA vom 3. März), der sich mit ihren Zielen zur Verbesserung der Radwege befasst hat.

AdUnit urban-intext1

„Im Mai vergangenen Jahres hatte sich die CDU als erste Fraktion näher mit der Machbarkeitsstudie für eine solche Verbindung befasst. Zur vorgeschlagenen Vorzugstrasse müssen Alternativen vor allem aus zwei Gründen betrachtet werden“, erklärt Stadtverordneter Tobias Heinz.

Eine Radschnellverbindung soll zwischen Darmstadt und Heidelberg eingerichtet werden – und dabei auch durch Bensheim führen. © dpa

Erstens sei in der Studie eine Streckenführung entlang der Gerbergasse und Hauptstraße zwischen Rinnentor und Storchennest vorgesehen, also durch einen Teil der Fußgängerzone. Nach Auffassung der CDU ist diese nicht geeignet. Daher haben die Fraktionsmitglieder einen anderen – ebenfalls zentral gelegenen – Verlauf auf der östlichen Seite der Bahnlinie über den Bahnhof aufgezeigt.

Weniger Querungen

Zweitens haben sie darauf hingewiesen, dass es Möglichkeiten gibt, die Schnellverbindung mit weniger Querungen von Straßen durch das Stadtgebiet zu führen. Die Radfahrer könnten auf der Nord-Süd-Achse die vorhandenen Überführungen über Kirchbergstraße, Schwanheimer Straße und Wormser Straße sowie den Weg unter der Brücke in der Saarstraße nutzen.

AdUnit urban-intext2

„Der Zielsetzung aus der Studie entspricht es, vor allem bestehende Fahrradrouten und Wege zu ertüchtigen. Schon aus Kostengründen sollte die komplette Neuherstellung nur für kurze Abschnitte in Betracht kommen“, erklärt CDU-Stadtverordneter Carmelo Torre. Wie im Konzept aufgezeigt wurde, sei eine solche Trasse grundsätzlich realisierbar.

Vorschlag: Ausbau eines Feldwegs

Die Strecke müsse hierbei nicht die hohen Standards eines sogenannten „Radschnellweges“ auf der gesamten Trasse erfüllen, weshalb das Vorhaben als „Radschnellverbindung“ bezeichnet wird.

AdUnit urban-intext3

Konkret antwortet die Union auf die Frage in dem Leserbrief: Nördlich der Innenstadt mündet die Vorzugstrasse auf die Fehlheimer Straße, verläuft ab der Saarstraße über die Wilhelmstraße bis zum Bahnhof Auerbach und dann auf der Schillerstraße in Richtung Zwingenberg. In Richtung Süden wird von der CDU ein Ausbau des Feldweges zwischen Bensheim und Heppenheim vorgeschlagen. red