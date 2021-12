Keine Nikolausfeier in Wilmshausen

Wilmshausen. Die für heute (11.) geplante Nikolausfeier im Gemeinschaftshaus in Wilmshausen fällt, wie so vieles, der Pandemie zum Opfer. Nach dem Ausfall im letzten Jahr hatte man gehofft, in diesem Jahr wieder zu einer gemütlichen Nikolausfeier in der Adventszeit zusammenzukommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit Rücksicht auf die Gesundheit der Kinder, Eltern und Großeltern und die mögliche Ansteckung hat man aber auch in diesem Jahr auf die Veranstaltung verzichtet. Im vergangenen Jahr wurden stattdessen kleine Geschenke vor die Haustüren der Kinder gelegt, was eine sehr gute Resonanz hatte. „Und wer weiß, was sich der Vorstand des SPD-Ortsbezirkes in diesem Jahr noch einfallen lässt“, heißt es in einer Pressenotiz.

Im nächsten Jahr ist wieder ein Sommerfest geplant, das am 25. Juni auf dem Dorfplatz stattfinden soll, so der Vorsitzende Heiko Moritz abschließend. red