Keine Nachwuchssorgen bei Segelfliegern

Bensheim. Die Bensheimer Segelflieger feierten ihren traditionellen Abfliegeabend Corona-bedingt auf der Vereinsterrasse „open air“: Winterjacken statt Abendrobe, wärmender Eintopf und Glühwein waren ein ungewohnter, aber dennoch festlicher Rahmen für die anstehenden Ehrungen. Der zweite Vorsitzender Klaus Koser überreichte Uwe Wahlig die goldene Ehrennadel des Vereins in Anerkennung seiner außergewöhnlichen sportlichen Leistungen bei nationalen und internationalen Wettbewerben sowie seines fortwährenden Engagements für den Verein. Außerdem wurde der Weltmeister vom Hessischen Luftsportbund mit der höchsten Auszeichnung geehrt.

André Keller erhielt die silberne Ehrennadel des Vereins. Keller, ehemaliger Vorsitzende der Bensheimer Segelflieger, wurde für seine Verdienste um die Digitalisierung des Vereins sowie der Organisation der Ju52-Flüge in Verbindung mit den Bensheimer Flugtagen ausgezeichnet. „Das geht über das normale, umfangreiche Engagement eines ersten Vorsitzenden weit hinaus“, betonte Koser in seiner Laudatio.

Erfreuliche Nachrichten gab es im Bereich der Ausbildung: Zwei neue Fluglehrer (Jana Schmidt, Maximilian Deichmann), vier Flugschüler, die zum ersten Mal alleine flogen (Jens Gansweid, Jona Laun, Jakob Reinshagen sowie Dominik Wetzler), sechs frischgebackene Segelflugpiloten (Gansweid, Reinshagen, Mattis Duwanoff, Krystian Galant, Felix Lettkemann und Jannik Rummel) und ein Motorseglerpilot (Nils Heitland) zeigen, dass es aktuell keine Nachwuchssorgen bei den Bensheimer Segelfliegern gibt.

Segelflugreferent Lukas Etz und berichtete kurz: „Fliegerisch war die Saison, abgesehen von der Weltmeisterschaft, nicht so wirklich prickelnd: Mit knapp 48.000 Streckenflugkilometern eine magere Bilanz. Aber: Wir haben den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga geschafft.“

Danach überreichte er den Vereinsbesten die Urkunden: Franziska Pawel (Damen), Karsten Piepenburg (Jugend) und an sich selbst (Gesamtwertung). Auch auf Landesebene heimsten Bensheimer Segelflieger erfolgreich Auszeichnungen ein: Lukas Etz ist Hessischer Meister der Clubklasse in der dezentralen Deutschen Meisterschaft im Streckenflug (DMSt). Bei den DMSt-Juniorinnen holte sich Jana Schmidt die hessische Vizemeisterschaft vor Franziska Pawel (Platz 3). Pawel freute sich darüber hinaus über den Titel „hessischer OLC-Rookie-Champion 2021“ (beste Neueinsteigerin in der Online-Contest-Wertung Hessen). Zentrale Wettbewerbe fanden im Coronajahr 2021 nicht statt. red