An der Ausgangslage hat sich seit mehr als zwei Jahren nichts geändert. Die Kitas in Fehlheim und Schwanheim sind immer noch marode und müssten eigentlich dringend saniert werden. Außerdem steigt der Platzbedarf, weil auch in den Stadtteilen junge Familien mit Kindern wohnen, die zum Teil immer früher eine Betreuung in Anspruch nehmen.

Ein klarer Fall also, sollte man meinen.

...